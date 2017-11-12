بالفيديو.. ماذا قال تركي الدخيل في وداع داوود الشريان بنهاية مشواره مع mbc؟

ودّع “تركي الدخيل” رئيس قناتي “العربية” و”الحدث”، الإعلامي داوود الشريان، في ختام مشواره مقدمًا لبرنامج “الثامنة” الذي يُعرض على قناة mbc وسط أنباء عن ترشيحه لقيادة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وقال “الدخيل” خلال اتصال هاتفي مع الشريان: “أشكرك على الإضافات الجميلة التي قدمتها خلال البرنامج مع الزملاء والزميلات الذين قدّموا لنا عناصر متكاملة لعمل تلفزيوني مميز”.

وأَضاف: “الوداع صعب، والمدح يكون في آخر حلقة وليس في البداية، والحقيقة أن البرنامج توافر فيه أكثر من عنصر للنجاح، أولاً، مدير متميز، وموضوعات متميزة، وضيوف مميزون، إضافة إلى قناة مميزة”.

واستطرد الدخيل: “هذه العناصر إذا توافرت في أي عمل تلفزيوني سيحظى بنسب مشاهدة عالية، وهذا ما حصل عليه برنامج “الثامنة”، ولا نملك إلا شكرك وكل الزملاء والزميلات على تقديم عمل جيد حظي بقبول جيد من قبل الناس”.

يشار إلى أن قناة “MBC1″، أعلنت في بيان لها، اليوم، أن “الستار سيُسدل على برنامج “الثامنة” الذي انطلقت أولى حلقاته في 17 مارس/آذار 2012، وامتد لأكثر من 5 سنوات من التغطيات لأبرز شؤون الساعة، وأهم الأخبار في السعودية”.

وذكر البيان أن “الشريان” استضاف “أكثر من 3756 ضيفًا، كان على رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد خلال اتصال هاتفي، والأمير محمد بن سلمان وليّ العهد، كما استضاف البرنامج كبار الشخصيات من وزراء ومديرين عامين ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين وناشطين، وغيرهم”.