هذه مهمة الإعلامي السعودي داوود الشريان الجديدة بعد مغادرة “mbc”

كشفت مصادر سعودية لـ”إرم نيوز” اليوم الأحد، أن الإعلامي السعودي البارز داوود الشريان سينهي نحو 11 عامًا من العمل مع مجموعة “mbc” بآخر حلقة يقدمها الليلة من برنامجه الشهير “الثامنة”.

وقالت المصادر إن الشريان سيتولى منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية بداية من الشهر المقبل، حيث عهد إليه بمهمة إصلاح وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية الأبرز في المملكة.

وأفادت المصادر بأن حلقة الليلة من برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الشريان عبر قناة “mbc” ستكون الأخيرة تمهيدًا لتفرغه لمنصبه الجديد.

من جهتها، أعلنت قناة MBC1، في بيان لها، اليوم، أن “الستار سيسدل على برنامج (الثامنة) الذي انطلقت أولى حلقاته في 17 مارس/آذار 2012، وامتد لأكثر من 5 سنوات من التغطيات لأبرز شؤون الساعة، وأهم الأخبار في المملكة العربية السعودية”.

وذكر البيان أن الشريان استضاف “أكثر من 3756 ضيفًا، كان على رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد في اتصال هاتفي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كما استضاف البرنامج كبار الشخصيات من وزراء ومديرين عامين ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين وناشطين، وغيرهم”.

ونقل البيان عن الشريان قوله إن “البرنامج نجح منذ أولى حلقاته في تجسيد الأهداف التي رُسِمت له، عندما انطلق البرنامج لأول مرة، اعتمدنا على القاعدة المهنية القائلة (تَلْفِزْ الناس.. يشاهِدْك الناس) هكذا نجحنا في تحويل (الثامنة) إلى برنامج جماهيري بامتياز، ببساطة لأنه احتوى الجميع، ولم يتوجه حصرًا إلى فئة بعينها أو شريحة مجتمعية دون سواها”.

يشار إلى أن الشريان بدأ العمل في الصحافة العام 1976، وتخرج في جامعة الملك سعود بتخصص الصحافة، وقدم عدة برامج في الإذاعة والتلفزيون منها برنامج “الثانية” على إذاعة (ام بي سي اف ام)، وبرنامج “الثامنة” على قناة (إم بي سي).

وتقلد الشريان عددًا من المناصب في عدة صحف مرموقة حيث عمل في جريدة “الجزيرة” العام 1976، ثم التحق بمجلة “اليمامة” العام 1977، وأصبح مديرًا للتحرير فيها، قبل أن يصبح أول مراسل لوكالة “إسوشيتد برس” في السعودية في العام 1980.

وتدرج الشريان في المناصب الإعلامية حتى التحق بتلفزيون دبي في العام 2004 وقدم برنامجًا سياسيًّا أسبوعيًّا باسم “المقال”، وفي أكتوبر 2006 أصبح نائبًا لمدير عام قناة العربية ومديرًا عامًا لمجموعة (إم بي سي) في السعودية، وعضوًا في مجلس إدارة قناة “العربية”، ومجلس إدارة مجموعة (إم بي سي) ثم تولى رئاسة تحرير موقع “العربية نت” في 2009.