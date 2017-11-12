وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا طارئًا في القاهرة لبحث الانتهاكات الإيرانية

يعقد وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، اجتماعًا طارئًا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة؛ لبحث انتهاكات إيران بحق الدول العربية، وذلك بناء على طلب من السعودية.

وبحسب مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء، تقرر “عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في دورة غير عادية، الأحد المقبل، بعد موافقة البحرين والإمارات على الطلب السعودي، وبعد التشاور مع جيبوتي، التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة”.

ووفق المذكرة، فإن السعودية طلبت عقد الاجتماع؛ لبحث “ما تعرضت له الرياض، ليلة السبت، الموافق الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، من عمل عدواني، من قبل ميليشيات الحوثي، وذلك بإطلاق صاروخ باليستي، إيراني الصنع، من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له البحرين، من تفجير أنابيب النفط، ليلة الجمعة الماضية، فضلًا عما تقوم به إيران في المنطقة العربية، من أعمال تقوض الأمن والسلم، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل في العالم بأسره”.

واتهمت السلطات البحرينية، الأحد، إيران، بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد البلاد بالنفط السعودي بشكل مؤقت، السبت.

وتزامن طلب السعودية بعقد الاجتماع الطارئ، مع بداية جولة خليجية لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ستقوده إلى السعودية والكويت والإمارات والبحرين؛ بهدف الدفع باتجاه الحل السياسي، للأزمة الناجمة عن إعلان الحريري استقالته من الرياض.