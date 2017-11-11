السعودية تدين “الأعمال الإرهابية” لإيران بالمنطقة وتؤكد وقوفها مع البحرين

جددت السعودية، اليوم السبت، إدانتها لما وصفته بـ”الأعمال التخريبية والإرهابية التي تقوم بها إيران”، مؤكدة وقوفها إلى جانب المنامة بعد التفجير الذي استهدف أنبوب نفط وسط البحرين.

وكانت البحرين قد ألمحت إلى مسؤولية إيران عن التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة بوري، مساء الجمعة، فيما لم تعقب طهران على ذلك.

وجاء موقف السعودية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية و”اس”، نقلًا عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لم يتم ذكر اسمه، أعرب بدوره “عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجير، والأعمال التخريبية والإرهابية التي تنفذها إيران لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

وأشار المصدر إلى بيان الحكومة البحرينية حول الحادث، الذي جاء فيه أن “الأحداث الإرهابية التي تشهدها البحرين تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران”.

وأكد “وقوف المملكة مع مملكة البحرين الشقيقة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.

وأدى تفجير،اليوم الجمعة، لاندلاع حريق بأحد أنابيب النفط، قرب منطقة بوري، وسط البحرين، وجرت السيطرة عليه فجرًا.

واعتبر وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، في وقت سابق اليوم، التفجير “عملًا إرهابيًا خطيرًا”.

وألمح إلى تورط إيران فيه، قائلًا: “الأحداث الإرهابية التي تشهدها البحرين في الفترة الأخيرة، تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران”.