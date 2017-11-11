ثامر السبهان: المزايدات على السعودية في موضوع الحريري مضحكة

أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان يوم السبت، أن المزايدات على المملكة في موضوع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري مضحكة جدا.

وتأتي تصريحات المسؤول السعودي البارز ردا على إشاعات تزعم، أن الحريري “محتجز في السعودية، وأن استقالته تمت في إطار مخطط من الرياض، يهدف إلى اعتقاله، على خلفية ملفات داخلية، لم يكن بالإمكان متابعته فيها، باعتباره رئيس حكومة دولة أخرى”.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “المزايدات في موضوع الحريري مضحكة جدا، كل هذا الحب والعشق قتلتم أباه وقتلتم أمل اللبنانيين في حياة سلمية ومعتدلة وتحاولون قتلة سياسيا وجسديا.. الغريب حقيقة هو من يغرد معهم وسنكشف قريبا الشخص الذي باع اللبنانيين ويحرض علينا الآن”.