بعد حث السعوديين على مغادرة لبنان…وزير سعودي يهدد بإجراءات “متصاعدة” حتى تعود “الأمور لطبيعتها”

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، إن بلاده ستتخذ إجراءات متصاعدة ومتشددة، إلى أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، في ما قد يكون إشارة إلى طلب السعودية اليوم من رعاياها مغادرة لبنان على الفور.

وقال السبهان، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “كل الإجراءات المتخذة تباعًا، وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي”.

وجاءت تغريدة السبهان بعد دقائق من طلب وزارة الخارجية السعودية اليوم من رعاياها المقيمين والزائرين في لبنان المغادرة في أقرب فرصة ممكنة، كما نصحت الوزارة المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى لبنان من أية وجهة دولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الوزير السعودي السبهان قال، في تصريحات، قبل 3 أيام، “إن بلاده ستعامل الحكومة اللبنانية على أنها حكومة إعلان حرب على المملكة بسبب حزب الله”.

وحذر الوزير السعودي من أن المخاطر المترتبة على تصرفات “حزب الله”، ستكون “وخيمة جدًا على لبنان”، وتابع قائلًا إننا “سنوقف كل شخص يتعدّى على دولتنا عند حده”.

والسعودية ثاني دول خليجية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان، وكانت البحرين دعت، الأحد الماضي، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرتها فورًا، وجددت دعوتها بعدم السفر إلى لبنان نهائيًا.