أبوالغيط يهاجم إيران بسبب التصعيد “غير المسبوق” ضد السعودية

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، ما وصفها بـ “حالة التصعيد غير المسبوق ،التي تمارس ضد المملكة العربية السعودية من قبل إيران“.

وقال أبوالغيط، في بيان له: “إن التدخلات موضع رفض عربي ،وتعكس رغبة في إشاعة التوتر ،والاضطراب ؛من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين، وهذا أمرٌ مستهجن ،ولن يقبل به أحد”.

وأضاف أبوالغيط أن الواجب العربي يحتم التضامن مع المملكة العربية السعودية، وهي تواجه تلك التهديدات الخطيرة لأمنها، مؤكدًا أن توسيع دائرة الصراع في اليمن أمر مؤسف ،وتقف وراءه أطرافٌ معروفة ،تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن قائمة دون أفق لنهايتها، بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاستقرار الإقليمي لن يبدأ في التحقق ؛إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياساتها تجاه العرب ،وتراجع بشكل حقيقي النهج الذي اتبعته في السنوات السابقة، والذي يدخل المنطقة في دوامة من الصراع والاضطراب.