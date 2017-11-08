 تقرير: الحوثيون تسلموا صواريخ إيرانية يصل مداها أبوظبي

كشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي، أن إيران زوّدت جماعة الحوثيين في اليمن، بصواريخ يصل مداها إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الموقع المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، في تقرير له نشر اليوم الأربعاء، إن إيران تمكنت رغم الحصار البحري من تزويد الحوثيين بصواريخ “بركان 2H” مطورة ليصل مداها إلى نحو 1600 كلم، بدل 1000 كلم.

وأضاف الموقع أن “هناك -أيضًا- مخاوفَ من قيام إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ عالية الدقة، كتلك التي أصبحت بحوزة حزب الله اللبناني”.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها: “نجح الخبراء الإيرانيون في تطوير صاروخ “بركان 2H” الذي أطلقه الحوثيون على الرياض السبت الماضي؛ لزيادة مداه من 1000 كلم إلى 1500-1600 كلم”.

وأفاد التقرير بأن الحرس الثوري الإيراني “قام بإرسال شحنات جديدة من الصواريخ أرض-أرض للحوثيين أخيرا؛ لدعم تهديداتهم بضرب أهداف سعودية وإماراتية”.

وأشار إلى أن “مصادر عسكرية أكدت ضرورة قيام أساطيل التحالف العربي، والأسطول الأمريكي باعتراض جميع السفن الحربية والغواصات الإيرانية التي ترافق شحنات الصواريخ للحوثيين في اليمن”.

ووفقا للتقرير، فإن قيام إيران بتطوير “بركان” جعل أبوظبي في مرمى تلك الصواريخ، وأن الإمارات وضعت مقاتلاتها ودفاعاتها الجوية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عمل عسكري.