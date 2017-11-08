بحضور “عالمي”.. افتتاح متحف اللوفر أبوظبي (صور)

أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن متحف اللوفر أبوظبي، سيفتتح رسميًا، اليوم الأربعاء، بحضورالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ومحمد السادس، ملك المغرب، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين حول العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “موعدنا اليوم بإذن الله مع افتتاح صرح حضاري عالمي، إضافة معرفية جديدة يمثلها لوفر أبوظبي بما يجمع تحت سقفه من تراث إنساني متعدد الثقافات”.

موعدنا اليوم بإذن الله مع افتتاح صرح حضاري عالمي، إضافة معرفية جديدة يمثلها لوفر ابوظبي بما يجمع تحت سقفه من تراث انساني متعدد الثقافات — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 8, 2017

ويضم المتحف المحاط بالماء من ثلاث جهات، 600 قطعة، تتراوح بين المقتنيات الأثرية العريقة والأعمال الفنية المعاصرة، إضافة إلى 300 قطعة من الأعمال المستعارة من المتاحف الفرنسية موزعة على 23 قاعة عرض دائمة.

وسيكون المتحف مفتوحًا أمام جمهور الزائرين والسياح بدءًا من السبت المقبل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي باعتبارها مدينة للسياحة الثقافية، إذ ستعرض مئات الأعمال الفنية التي تأمل أن تجذب الزائرين من شتى أنحاء العالم.