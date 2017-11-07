بالفيديو.. تعرّف على أثقل قطعة في معرض اللوفر أبوظبي

يفتتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه للجمهور 11 نوفمبر الجاري، بعد أن استغرق تشييده نحو 10 أعوام.

ويضم متحف اللوفر أبوظبي، المحاط بالماء من ثلاث جهات، 600 قطعة تتراوح بين المقتنيات الأثرية العريقة والأعمال الفنية المعاصرة، إضافة إلى 300 قطعة من الأعمال المستعارة من المتاحف الفرنسية موزعة على 23 قاعة عرض دائمة.

وأقام متحف اللوفر أبوظبي شراكات مع متاحف ومؤسسات ثقافية بالعالم العربي، سيستعير بموجبها 28 قطعة فنية بارزة. ومن بين هذه القطع تمثال برأسين من الأردن يطلق عليه (عين غزال) ويرجع تاريخه إلى 800 عام مضت، ونحو 400 عملة فضية من سلطنة عُمان، وأداة حجرية تعود لعصر ما قبل التاريخ من السعودية.

لكن أثقل قطعة في المتحف هي تمثال للفرعون المصري رمسيس الثاني (1279-1213) يزن 5 أطنان كاملة، وهي قطعة مستعارة من متحف اللوفر بباريس.