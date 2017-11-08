تعرف على عقوبة “النيابة” بحق شاب هدد بحرق قائدات السيارات بالسعودية

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن مطالبة النيابة العامة، بمعاقبة شاب هدد عن طريق تطبيق “سناب شات” بحرق كل سيدة تقود سيارة، بالحبس 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأحيل الشاب الأسبوع الماضي للمحاكمة، إذ طلبت النيابة تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعد اتهام الشاب بالمساس بالنظام العام، وفق صحيفة “عكاظ”.

يذكر أن الشاب العشريني ظهر في مقطع “سناب شات” وهو يقول “أقسم بالله أي امرأة مبنشرة (سيارة متعطلة) والله لأحرقلها سيارتها”، قبل أن تلقي الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض عليه وتحيله للنيابة.

وكان الشاب عاد وتراجع في مقطع فيديو آخر عن كلامه، مقدمًا اعتذارًا، إذ قال، إن الموضوع مجرد “طقطة” (مزحة)، وأنه لا يقصد الكلام الذي قاله سابقًا.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبتمبر/أيلول الماضي، أمرًا ساميًا؛ يسمح بموجبه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وشكك سعوديون بصحة المعلومات الواردة حول العقوبة، إذ اعتبروا الحكم مغالًا به نظرًا لحداثة سن الشاب، فيما رأى آخرون أن العقوبة رادعة وستردع أي شخص تسول له نفسه بالأذى.