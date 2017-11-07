بينهم محمد بن نايف.. عشرات الأمراء يصلون على فقيد السعودية الأمير منصور بن مقرن (صور وفيديو)

أدى عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين، اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفي في حادثة سقوط الطائرة العمودية قبل أيام في عسير.

وتقدم الأمير محمد بن نايف جموع المصلين الذين أدوا صلاة الجنازة بجامع “الإمام تركي بن عبدالله” في مدينة الرياض، وتقبل العزاء في الأمير الراحل من المعزين.

ووصل الشيخ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بدولة الإمارات وملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، إلى العاصمة الرياض، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن، وفقاً لما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية في حسابها بموقع “تويتر”.

وكان جثمان الأمير منصور، قد وصل أمس الإثنين، إلى الرياض، وكان والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه.

وتوفي الأمير منصور وعدد من المسؤولين السعوديين في إمارة عسير، في أعقاب سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في جولة تفقدية في محافظة “البرك” التابعة لمنطقة عسير.

فيديو .. الأمير محمد بن نايف خلال حضوره لتأديه الصلاة على الفقيد #منصور_بن_مقرن اليوم في #الرياض .

– pic.twitter.com/BHM53ZySRa — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) November 7, 2017

الأمير #محمد_بن_نايف يؤدي صلاة الميت على المغفور له باذن الله الأمير #منصور_بن_مقرن رحمه الله .

pic.twitter.com/8hQe2AnDfV — رتويت الشرقية (@Eastern_RT) November 7, 2017