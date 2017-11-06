أنباء عن مقتل رجل أمن سعودي في القطيف (صور)

كشفت تقارير سعودية محلية، اليوم الإثنين، مقتل رجل أمن سعودي، في حي “البحاري” بمحافظة القطيف، بعد اشتباك مسلح مع مطلوبين أمنياً.

وذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن تبادلاً لإطلاق نار مع مطلوبين أمنياً، لم تعرف هويتهم بعد، وقع في الحي، فيما أشارت مصادر أخرى بوقوع بعض الإصابات، بين عناصر الأمن.

وأكد الإعلامي السعودي خالد الزيدان، في حسابه بموقع “تويتر”، أن قوات الأمن تداهم منذ صباح اليوم، عدداً من المواقع في الحي، وأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جندي سعودي.