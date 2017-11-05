بالصور والفيديو.. مروحية البلاك هوك وقائداها السعوديان في آخر ظهور لهما قبل السقوط

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الإثنين، المروحية العسكرية من نوع “بلاك هوك” وقائدها ومساعده في آخر ظهور لهم قبيل سقوط المروحية في حادث غامض.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو النقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني يجريان بعض الاستعدادات على المروحية قبيل إقلاعها بينما يصعد في قسمها الخلفي المسؤولون من إمارة منطقة عسير.

كما تداول مغردون سعوديون على موقع “تويتر” صورًا للطيارين الشابين اللذان لم تعرف أسباب سقوط مروحيتهما التي تم العثور على حطامها في محيط محمية ريدة قرب مدينة أبها بمنطقة عسير بعد ساعات من انقطاع الاتصال بها.

وعثرت فرق الدفاع المدني السعودية، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، على حطام الطائرة التي كانت تقل مسؤولين حكوميين بينهم نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن.

وسقطت الطائرة العمودية مساء الأحد خلال عودة الأمير منصور وعدد من المسؤولين في إمارة منطقة عسير من جولة تفقدية في محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير.

ولا يمكن الجزم بوفاة جميع من كانوا على متن الطائرة وبينهم الأمير منصور بن مقرن ووكيل إمارة عسير سلمان الجريش وأمين منطقة عسير صالح القاضي.

ومع ذلك، أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود وفاة جميع من كان على متن الطائرة بتغريدة على موقع تويتر جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك منصور بن مقرن وجميع من على متن الطائرة معه .لاحول ولا قوة إلا بالله”.