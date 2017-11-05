السعودية تعلن عن مكافآت مالية لاعتقال 40 مسؤولًا حوثيًا

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت المملكة السعودية الاثنين لائحة من أربعين مسؤولا في صفوف الحوثيين في اليمن وقررت صرف مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أحدهم.

وضمت اللائحة زعيم المتمردين عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المكتب السياسي صالح علي الصماد، ولم تشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثيين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الأشخاص المشمولين باللائحة “قيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية”.

وبلغت قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم المتمردين 30 مليون دولار، و20 مليون دولار لمن يساهم في اعتقال الصماد. وتراوحت قيمة المكافآت الأخرى بين 20 وخمسة ملايين دولار.