خبير مصرفي: حملة مكافحة الفساد السعودية ستخلق بيئة استثمارية شديدة الجاذبية

وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة “أطلس ميرتشانت كابيتال” الاستثمارية الدولية، بوب دياموند، إجراءات مكافحة الفساد في السعودية وما شهدته أمس السبت من توقيف لشخصيات نافذة، أنها “خطوة لافتة نحو بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وجاذبية”.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ دياموند، وهو رئيس تنفيذي سابق لبنك “باركليز” البريطاني، قوله إن “ما حصل السبت من إجراءات صارمة غير مسبوقة، لمكافحة الفساد، يشكل فرصة لمزيد من الانفتاح الاجتماعي في المملكة”.

وأضاف “دياموند” خلال الاجتماع السنوي لجمعية التمويل الصينية الذي انعقد اليوم في نيويورك، أن “ما يجري الآن من انفتاح سعودي يهمنا كمصرفيين، لكون المملكة ستصبح مستقرًا استثماريًا أكثر ملاءمة بالنسبة لنا، حيث سنتوجه إلى مزيد من الفرص التي ستنفتح للاستثمار في الخدمات المالية في السوق السعودي”.

وكان “دياموند” يشير في ذلك إلى الاعتقالات التي جرت ليلة أمس في السعودية بقضايا فساد وتبييض أموال، طالت 11 أميرًا و4 وزراء وعددًا من المسؤولين السابقين ورجال أعمال معروفين.