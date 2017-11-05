سعد الحريري يفند مزاعم اعتقاله في السعودية بهذه الصورة

فند رئيس وزراء لبنان المستقيل، سعد الحريري اليوم الأحد شائعات تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتقاله في المملكة العربية السعودية، ضمن حملة اعتقالات تقوم بها الرياض ضد مسؤولين حاليين وسابقين، متهمين بالضلوع في الفساد.

ونشر الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تجمعه بسفير السعودية الجديد في لبنان، بعد أن أدى القسم أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الحريري في تغريدته “بعد أدائه القسم أمام خادم الحرمين الشريفين سررت بلقاء سعادة السفير السعودي وليد اليعقوب”.

بعد أداءه للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين سررت بلقاء سعادة السفير السعودي وليد اليعقوب pic.twitter.com/f7M0Bpf14L — Saad Hariri (@saadhariri) November 5, 2017

وفي وقت سابق اليوم تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، موالية لإيران وأخرى وهمية، شائعات تزعم أن سعد الحريري “معتقل في السعودية وأن استقالته تمت في إطار مخطط من الرياض يهدف إلى اعتقاله، على خلفية ملفات داخلية، لم يكن بالإمكان متابعته فيها باعتباره رئيس حكومة دولة أخرى”.

ونفت مصادر في المملكة، خلال حديث مع “إرم نيوز” في وقت سابق صحة الأنباء، معتبرة أنها مجرد إشاعات تطلقها أذرع إيران في المنطقة لـ”التشويش على حملة محاربة الفساد التي تقوم بها السلطات في البلاد”.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، باعتبارها غير مخولة بالحديث في هذا الموضوع “إن هذه الشائعة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف صورة المملكة، التي طالما قدمت يد العون للبنان في مواجهة التدخل الإيراني”.