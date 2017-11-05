كيف علق ترامب على اعتراض صاروخ حوثي قرب الرياض؟

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، على اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن على العاصمة الرياض مساء أمس.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه إلى طوكيو “وجهت ضربة من إيران، على ما أعتقد، إلى السعودية.. وأسقط نظامنا الصاروخ في الجو. لا يصنع أحد ما نفعله وهذا ما نراه الآن في جميع أنحاء العالم”.

وجاء تعليق الرئيس الأمريكي على اعتراض السعودية للصاروخ الحوثي، في سياق حديثه بشأن العتاد العسكري الأمريكي، وقدرة واشنطن على التصدي لتهديدات كوريا الشمالية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية، قد قالت إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن، فيما أكدت قناة الإخبارية، أن الصاروخ أسقط قرب مطار الملك خالد على الضواحي الشمالية للمدينة دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وذكر الدفاع المدني السعودي في حسابه الرسمي على تويتر، أن شظايا الصاروخ سقطت قرب أرض المطار لكن حركة الطيران استمرت كالمعتاد.

وكثيرًا ما اعترضت السعودية، التي تدعم حكومة اليمن المعترف بها دوليًا والمتمركزة في عدن، صواريخ تم إطلاقها من اليمن المجاور.

وأطلق الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عشرات الصواريخ على الأراضي السعودية على مدى عامين ونصف العام من الحرب منها صواريخ باليستية جرى إسقاطها قرب مكة في يوليو تموز.