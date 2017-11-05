شاهد بالصور.. قائمة الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين في حملة الفساد بالسعودية

احتجزت السعودية حتى الآن 11 أميرًا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد؛ تشكلت حديثًا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في ليلة أصيب فيها السعوديون بالدهشة والذهول، وهم يتابعون أنباء الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة.

وجاءت القرارات الأولى للجنة العليا لمحاربة الفساد، محاولة على يبدو اختصار سنوات من اللعب “تحت الطاولة” أضلاعها: ثالوث الأمراء، وأباطرة المال، ومسيروا الشأن العام؛ ممن لم يتخيلوا يومًا أن تطالهم يد المحاسبة أحرى “التوقيف” والاعتقال.

وهذه قائمة ما أعلن عنه حتى الآن من موقوفين في المملكة:

– الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني

– الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة

– الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة

– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود النائب السابق لوزير الدفاع

– الأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق لمنطقة الرياض

– خالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي

– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط

– إبراهيم العساف وزير المالية السابق

– عبد الله السلطان قائد القوات البحرية

– بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن

– محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي

– عمرو الدباغ المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار

– وليد آل ابراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية

– خالد الملحم المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية

– سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية

– صالح كامل رجل أعمال

– محمد العمودي رجل أعمال