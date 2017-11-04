أول تعليق من هيئة كبار العلماء السعودية على توقيف أمراء ووزراء بتهم فساد

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، السبت على ضرورة محاربة الفساد، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به، مؤكدةً أن محاربة الفساد” لا تقل أهميةً عن محاربة الإرهاب”.

وأوضحت الهيئة في بيان “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يسيران بالمملكة العربية السعودية، لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد”.

ويأتي البيان بعد ساعات من قرارات أصدرتها هيئة محاربة الفساد تقضي بتوقيف عشرة أمراء وعشرات الوزراء السابقين بتهم فساد.

يُذكر، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر عدة أوامر ملكية، اليوم، تضمنت إنشاء هيئة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي ، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء السبت أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين في قضايا الفساد.”