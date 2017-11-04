لجنة مكافحة الفساد في السعودية توقف مالك مجموعة “إم بي سي” وليد الإبراهيم

قالت وسائل إعلام سعودية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي صدر أمر بإنشائها مساء السبت، أصدرت أمراً بتوقيف مالك مجموعة قنوات “إم بي سي“، وليد الإبراهيم بتهم فساد.

ولم تذكر تلك المصادر اسم وليد الإبراهيم صراحة كون القانون السعودي يعتبر ذكر اسم أي شخص يخضع للتحقيق تشهيراً ويشترط صدور حكم قضائي نهائي بإدانته.

لكن تلك المصادر وصفته برجل الأعمال المعروف، ووضعت الأحرف الأولى من اسمه ولقبه، فيما أكد مدونون سعوديون أنه وليد الإبراهيم.

وكتب حساب “أخبار السعودية” على موقع “تويتر” وهو حساب موثوق ينشر على الدوام أخبار حصرية عن المملكة “عاجل..خاص: الان يتم إيقاف رجل الأعمال المعروف (و ، ب) وصاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد. #الملك_يحارب_الفساد”.

وجاءت تغريدة توقيف الإبراهيم ضمن سلسلة تغريدات أخرى تتحدث عن توقيف أمراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تعهد قبل أشهر بمحاربة الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.

وقالت قناة “العربية” الإخبارية التي تنتمي لمجموعة “إم بي سي” :”إن حملة الاعتقالات طالت عشر أمراء وعشرات الوزراء السابقين، لكنها لم توضح إن كان وليد الإبراهيم بين من تم توقيفهم.”