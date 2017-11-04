تكثيف الجهود الروسية السعودية لخفض المخزون العالمي من النفط

أعلنت وزارة الطاقة الروسية في بيان، اليوم السبت، بعد اجتماع بين مسؤولين من روسيا والسعودية وأوزبكستان وكازاخستان، أن الدول الأربع مستعدة للعمل بشكل أكبر لخفض مخزونات النفط العالمية.

وتقود روسيا والسعودية اتفاقًا بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها، لخفض الإنتاج العالمي بهدف رفع الأسعار.

وقال البيان الروسي “الدول المشاركة عبرت عن ارتياحها لخفض مخزونات النفط التجارية، وأبدت استعدادها لمواصلة جهود مشتركة في مثل هذا الاتجاه”.

ومن المقرر اجتماع دول أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط في نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، في فيينا لتحديد ما إذا كانت ستمدد الاتفاق الحالي لخفض المعروض من النفط، حيثُ قالت وزارة الطاقة الروسية، “إن تركمانستان ستشارك في الاجتماع كمراقب”.

بدوره قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد الاجتماع، “إن هناك حاجة للعمل بشكل أكبر لخفض مخزونات النفط، مضيفًا أن هناك ارتياحًا عامًا للاستراتيجية التي تنتهجها الدول الـ24، التي وقعت على إعلان للتعاون”.

وأكد أن “الجميع يدرك أن المهمة لم تنجز بعد”، و”أنه لا يزال يتعين فعل الكثير لخفض المخزونات”، مشيرًا إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق العالمي، التي تحدث مع مسؤوليها تتفق مع هذا الرأي.

وتابع الفالح قائلًا: “إن هذا هو ما استشعرته أيضًا، يوم الجمعة، من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف وكل الدول المنتجة للنفط في اجتماع مائدة مستديرة ضمت وزراء الطاقة في آسيا”.

وأوضح إن مسؤولين من ماليزيا والإكوادور ونيجيريا وليبيا، نقلوا إليه الانطباع نفسَه أيضًا، لافتًا إلى أن الجميع ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين ودعم الاتفاق.