ترامب يتمنى أن تطرح السعودية أسهم “أرامكو” في بورصة نيويورك‎

تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على السعودية أن تختار بورصة وول ستريت لطرح أسهم العملاق النفطي “أرامكو” المقرر في 2018.

وكتب ترامب على “تويتر” في طريقه إلى جولة آسيوية: “سأقدر بشكل كبير جدًا قيام المملكة العربية السعودية بإدراج أسهم شركة أرامكو في بورصة نيويورك للأوراق المالية.”

وتابع ترامب، بشأن خطة شركة أرامكو السعودية طرح نحو خمسة في المئة من الشركة في اكتتاب عام مبدئي العام المقبل: “إن ذلك مهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة”.

وتعتزم السعودية القيام بطرح أسهم شركة أرامكو في البورصة السعودية، ولكنها تتطلع أيضًا لإدراجها بشكل دولي.

وقال توماس فارلي، رئيس بورصة نيويورك خلال مؤتمر استثماري في الرياض الشهر الماضي، إنه لم يفقد الأمل في الفوز بإدراج شركة أرامكو السعودية، وإنه يُجري حوارًا مع سلطات المملكة بشأن العملية.

وأكدت المجموعة السعودية في آخر تشرين الأول/أكتوبر، أن هذه العملية، التي قدمت على أنها أضخم إدراج في البورصة بالعالم، ستتم في النصف الثاني من 2018، ويتوقع أن تُنتج عائدات هائلة تصل إلى 100 مليار دولار.

وتشكل هذه الخصخصة الجزئية، التي تقضي ببيع 5% من “أرامكو”، حجر الزاوية في مشروع إصلاحات طموح أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وكان رئيس “أرامكو”، أمين الناصر، أكد أن مكان الإدراج قيد البحث وسيتم الإعلان عنه في الوقت المطلوب.