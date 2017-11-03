بتروناس وأرامكو تحاولان حل “مشاكل فنية” لاستكمال اتفاق مشروع تكرير عملاق

قالت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء اليوم الجمعة، أن شركة الطاقة الماليزية الحكومية بتروناس وشركة أرامكو السعودية تواجهان “مشكلات فنية” في وضع اللمسات النهائية على استثمار شركة النفط السعودية العملاقة البالغة قيمته سبعة مليارات دولار في مشروع تكرير، لكن الاتفاق سيتم استكماله قريبا.

وذكرت برناما نقلا عن عبد الرحمن دحلان الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة “تعطى مجالا لبتروناس وأرامكو السعودية لحل عدد من المشاكل الفنية المتعلقة باتفاق الاستثمار”.

وخلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا في فبراير/ شباط، اتفقت أرامكو السعودية على شراء حصة بقيمة سبعة مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، (رابيد) في ولاية جوهور جنوب البلاد.

وقال عبد الرحمن: “في الوقت الحالي، هناك شروط لا بد أن يستوفيها الطرفان والإجراءات مستمرة، أتوقع ألا يستغرق الأمر طويلا كي تضخ أرامكو الأموال في المشروع”.

وقال إنه “لا توجد مشكلات كبيرة” وإن الاستثمار سيتم “قريبا”.

ولم يذكر الوزير طبيعة ما وصفها بأنها “مشاكل فنية”، لكن يبدو أن تحركات بتروناس وأرامكو في الآونة الأخيرة تشير إلى أن المشروع يمضي قدما.

واتفقت أرامكو الشهر الماضي على شراء حصة بقيمة 900 مليون دولار في مشاريع للبتروكيماويات في مجمع رابيد لتوسع الاتفاقية التي وقعتها في فبراير/ شباط.

كانت بروجكت فاينانس انترناشونال المملوكة لتومسون رويترز ذكرت الأسبوع الماضي، أن الشركتين تسعيان لجمع ثمانية مليارات دولار عبر قرض مؤقت لمشروع رابيد.

وقالت بتروناس في فبراير/ شباط، حين وقعت الاتفاق مع أرامكو: إن الاتفاق قد يستغرق ما يصل إلى عام حتى يتم إغلاقه.

ويقع مشروع رابيد البالغة تكلفته 27 مليار دولار بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي وهما ممران لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وسيتضمن المشروع مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.7 مليون طن متري سنويا.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019، على أن تليها عمليات البتروكيماويات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا.