“أرامكو” ترفع سعر تصدير خام النفط إلى آسيا لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

قررت شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) رفع سعر تصدير النفط الخام الخفيف إلى آسيا، تسليم كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 3 سنوات.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاقتصادية إلى أن “أرامكو”، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعرها الرسمي للخام العربي الخفيف في السوق الآسيوية بمقدار 65 سنتًا، ليصل إلى 1.25 دولار للبرميل فوق السعر القياسي الإقليمي للنفط الخام، وهو أكبر هامش للسعر منذ أيلول/ سبتمبر 2014، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع السعر بمقدار 35 سنتًا فقط عن السعر القياسي.

يذكر أن السعودية تقود تحركات الدول النفطية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وغير الأعضاء لخفض الإنتاج، بهدف الحد من الفائض في السوق العالمية.

وذكرت السعودية أنها ستخفض إنتاجها من النفط بأكبر قدر خلال الشهر الجاري، بهدف الحد من مخزون الخام.

وكان سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال قد ارتفع بنسبة 17% خلال الشهرين الماضيين، مدعومًا باحتمالات إقدام دول أوبك وشركائها من خارج المنظمة، مثل روسيا، على تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد الموعد المقرر لنهايته، في آذار/مارس المقبل.