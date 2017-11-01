المصممة الأردنية هيا عوض: يمكن أن نجعل مشروع “نيوم” السعودي عاصمة أممية للأزياء

تصف المصممة الأردنية، هيا عوض، رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمشروع “نيوم” الذي أطلقه، بـ”العبقرية”.

وتعتقد أن مشروع “نيوم” السعودي على البحر الأحمر لإقامة “مدينة المستقبل”، فرصة أسطورية لإقامة صناعة أزياء ،وتصميم ثلاثي الأبعاد، تكون فيه مدينة “نيوم” عاصمة الجمال لقارتي آسيا وأفريقيا بدون منازع.

وترى المصممة الأردنية، أن مشروع “نيوم” بما سيحويه من إمكانيات وفرص وبيئة عمل، سيشكل للمرأة العربية فرصة تستفز مخّيلة أكثر الحالمين احترافًا. فما تعوزه صناعة الأزياء والتصميم الخليجية والمصرية واللبنانية والمغاربية من إمكانيات وتسهيلات ومن فرص، سنجده جاهزًا يتحدى أحلامنا. بحسب قولها.

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