بالفيديو.. مذيعة سعودية تفاجئ الجميع بحلاقة شعرها مباشرة على الهواء

فاجأت الإعلامية السعودية أميمة التميمي، جمهورها عبر برنامجها “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أمس الثلاثاء، حين أقدمت على تصرف غير مألوف.

وأبدت التميمي شجاعة على الهواء، دفعتها لحلق شعر رأسها، ترويجًا لحملة تخص مكافحة سرطان الثدي.

وأزالت الإعلامية السعودية شعرها، موضحة أنها تحدثت كثيرًا عن سرطان الثدي، لكن دون استجابة؛ ما دفعها لحلق شعرها.

وكانت التميمي دعت مشاهديها، قبل خروجها على الهواء مباشرة إلى مشاهدة حلقتها: “انتظروني اليوم في آخر إطلالة لي، وآخر رسالة وردية لنختم بها الشهر الوردي”.

واستغرقت التميمي في حلق شعر رأسها بضع دقائق؛ ما دفع زميلتها في البرنامج عبير الوعل إلى البكاء تأثرًا بما قامت به التميمي وتضامنا معها.

وأثناء حلاقة شعر رأسها، التي استغرقت بضع دقائق، بكى العديد من الحاضرات تأثرًا بما قامت به التميمي.

وسبق أن أصيبت أميمة التميمي بمرض سرطان الثدي، قبل 6 سنوات، ونجحت في الشفاء منه، بعد مواجهته بكل صلابة، وحولت قصتها إلى كتاب عن تجربتها مع المرض.