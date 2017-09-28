ممثلة شهيرة تصدم جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي

قالت الممثلة الكوميدية جوليا لوي دريفوس، اليوم الخميس، إنها في معركة ضد سرطان الثدي لتسلط الضوء على وضع الرعاية الصحية في العالم.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 56 عاما التي تلعب دور رئيسة أمريكية في مسلسل “فييب” الذي تذيعه محطة “إتش.بي.أو”، إن امرأة من بين كل 8 نساء تصاب بسرطان الثدي.

وأضافت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم.. أنا من أصيبت”.

وكتبت قائلة إن “الخبر الجيد هو أن لدي أعظم مجموعة دعم من العائلة والأصدقاء المهتمين وتأمينا صحيا رائعا عبر نقابتي، الخبر السيئ هو أن ليس كل النساء لهن حظي، فلنحارب جميعا كل أنواع السرطان ونجعل من الرعاية الصحية العالمية واقعا”.

ولم تدل بالمزيد من التفاصيل عن حالتها الصحية.

وفازت جوليا لوي دريفوس بعدد قياسي من جوائز “إيمي” وهو 6 جوائز تكريما لأدوارها الكوميدية.

واشتهرت في أوائل التسعينيات بدورها في مسلسل “سينفيلد” على محطة “إن.بي.سي” الذي حصلت بسببه على عدة جوائز.