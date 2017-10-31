بعد قرار نهائي بإعفائه.. مدير مدرسة الطالب المنحور بالسعودية يكشف عن موقفه

كشف مدير مدرسة الطالب المنحور على يد أبيه قبل عامين في المملكة العربية السعودية، محمد عطيف، أنه سيواصل قضيته ضد وزارة التعليم، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية في منطقة جازان، أمس الإثنين، يقضي بعدم قبول الدعوى التي رفعها، والتي تضمنت مطالبته إلغاء قرار قضى بإعفائه من منصبه عقب الجريمة.

وصرح عطيف لصحيفة “سبق” أنه سيلجأ إلى جميع السبل لاستعادة حقه، بما في ذلك رفع القضية مجددا أمام ديوان المظالم.

وصدر حكم نهائي، أمس الإثنين، من المحكمة الإدارية في جازان بعدم قبول الدعوى، التي سبق وأن أعيدت إليها، بعد أن صدر حكم ابتدائي يقضي بإعادة مدير المدرسة إلى منصبه بعد إعفائه ونقله إلى أخرى.

وسبق أن أعلن عطيف تقاعده بعد الحكم الابتدائي، مبررا ذلك بأنه لن يرضى لنفسه بعد 30 عاما قضاها في سلك التعليم، منها 24 عاما في المدرسة التي وقعت فيها الجريمة، أن يكون كبش فداء وشماعة تُعلق عليها الأخطاء.