بعد شهرتها الواسعة.. مدرسة الطفلة السعودية “عيوش” تحظر تصويرها وتهدد بعقوبات

أصدرت مدرسة الطفلة عائشة العيسى التي اشتهرت في المملكة العربية السعودية بـ”عيوش”، بعد ظهورها في مقطع فيديو تؤدي رقصة خاصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارًا بحظر تصويرها داخل أسوار المدرسة، مبينة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للإجراءات القانونية، وفق تعميم داخلي أصدرته المدرسة.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإنه وفقًا للتعميم الصادر “نظرًا للفيديو المتداول للطالبة عائشة العيسى في الصف الثالث من وسائل التواصل الاجتماعي، ولرغبة الكثير من المتطفلين في تداول أخبار الطالبة عن قرب، فإن إدارة المدرسة تهيب بجميع منسوباتها وتحذر من تصوير الطالبة بتاتًا داخل أسوار المدرسة”.

وتضمن التعميم أن من يخالف قرار المدرسة سيعرض نفسه للمساءلة على اعتباره انتهاكًا لخصوصية الطالبة.

وأبدى شقيق الطالبة “عيوش”، عبدالله العيسى، شكره للمدرسة على بادرتها، التي اعتبرها حرصًا على شقيقته وخوفًا على مستواها الدراسي من التأثر سلبًا.

وقال إنه بسبب المعجبين الكثر، قام بفتح حسابات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع محبي شقيقته.

يذكر أن الطفلة عائشة تحولت بين ليلة وضحاها إلى نجمة شهيرة في المملكة بعد أن انتشر لها مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي رقصة، صارت ظاهرة يقلدها الشباب السعودي.

وتسببت الشهرة المفاجئة بسعي مختلف وسائل الإعلام لإجراء لقاءات مع الطفلة، حيث هرعت قناة العربية لإجراء حوار معها، والتعرف على تفاصيل المقطع الذي شغل المجتمع.

عيوش فتاة جميلة خطفت الأضواء بخفة ظلها وأخيها .. بأسلوب المانجا نرسم قصتها من جديد pic.twitter.com/Er5ybMk610 — خيال بالعربي (@khayalarabic) October 28, 2017

وقال عبدالله العيسى شقيق الطفلة عائشة، إنها في التاسعة من عمرها، وتدرس بالصف الثالث الابتدائي، وكانت عائدة من المدرسة بعد يوم دراسي كامل عندما راحت تغني في براءة بكلمات عفوية وبسيطة

وأضاف شقيقها أنه استقبلها عند باب المنزل، مرددًا معها الأهزوجة، بما دفعها للرقص العفوي، في الوقت الذي كان يقوم بتصوير المقطع، موضحًا أنه فوجئ بالانتشار الواسع للمقطع المصور.

وبين أنه معتاد على استقبال أشقائه أثناء عودتهم من المدرسة، وتصويرهم بعض الأحيان في مقاطع فيديو، لكنه لم يتوقع مطلقًا أن مقطع شقيقته “عيوش”، سيصبح الأشهر على الإطلاق.

وأدت الشهرة المفاجئة التي حصدتها “عيوش”، إلى ظهور الكثير من الأقاويل مثل تعرضها لحالة مرضية، وهو ما نفاه شقيقها، مؤكدًا أنه خبر عار عن الصحة، وأنها تتمتع بصحة جيدة.

ولم تتوقف شهرة “عيوش” عند هذا الحد، بل دفع جهات إلى محاولة استثمار شهرتها، حيث قامت إحدى المجلات برسم “كاريكاتير” شخصيتها، كما ابتكرت شركات من الأغنية شعارًا لها.

كما انهالت الهدايا المختلفة على الطفلة السعودية، حيث تنوعت بين هدايا مادية وعينية ووجبات عشاء، وكان أبرزها “عقد من الذهب”، قدمه معرض “البقشي ذهب وألماس” بالأحساء، كما قدمت بعض المتاجر “ساعة أبل” وكوبونات مشتريات، وآيفون 8 هدية.