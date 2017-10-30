بعد 19 عامًا من المداولات.. الإعدام لزعيم “عصابة بنوك جدة” والسجن لبقية أفرادها

أصدرت الجهات القضائية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية حكمها في قضية “عصابة بنوك جدة”، بالإعدام لزعيم العصابة، والسجن 25 عامًا لكل فرد من أفرادها الثلاثة الآخرين.

وسبق أن نقضت المحكمة العليا الأحكام ،التي صدرت في السابق بحق العصابة ،لعدم ملاءمتها مع الجرائم الشنيعة ،التي ارتكبوها، مطالبة بإعادة النظر في القضية.

فيما تضمنت الأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين الأربعة، السجن 25 عامًا لزعيمها، والسجن 20 عامًا لكل فرد من أفرادها.

وتعد قضية “عصابة بنوك جدة” واحدة من أقدم القضايا المنظورة في المملكة ،وتعود إلى ما قبل 19 عامًا من الآن، حين أقدم سعودي متزعمًا عصابة، مكونة من سعوديين أحدهما شقيقه والآخر قريبه، فيما الثالث باكستاني وهو من أسرة ثرية وابن دبلوماسي سابق في سفارة بلاده في المملكة، على سرقة ما يقارب 400 ألف ريال، 300 ألف ريال تعود لأحد فروع بنك الراجحي، و120 ألف ريال من البنك الفرنسي، إضافة إلى جرائم أخرى.