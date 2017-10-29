قرار بسعودة وظائف “مذيعات اللغة العربية” في القنوات الحكومية

قصرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم الأحد، عمل المذيعات في قنواتها التلفزيونية والإذاعية الحكومية على المواطنات السعوديات فقط، وحظرت تعيين مذيعات غير سعوديات في وظائف “مذيعات اللغة العربية”.

وقالت الوزارة في تغريدة في حسابها الرسمي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي : “وزير الثقافة والإعلام يلزم هيئة الإذاعة والتلفزيون بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه”.

ولا يشمل القرار الجديد القنوات السعودية الخاصة الأكثر عددًا وشهرة، مثل شبكة قنوات “إم بي سي” و”روتانا” اللتين يعمل بهما عدد قليل من المذيعات السعوديات مقابل عدد أكبر من المذيعات غير السعوديات.

ويندرج القرار الجديد ضمن خطة حكومية واسعة تستهدف سعودة تدريجية للوظائف في المملكة، وقد تم تطبيقها بالفعل في قطاعات كبيرة مثل قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة، وذلك في سياق جهود المملكة لتخفيض نسبة البطالة التي تتجاوز 12%.

وليس معروفا على وجه الدقة عدد المذيعات اللواتي سيتم تسريحهن في القنوات والإذاعات الحكومية التي يقل فيها عدد المذيعات عن عدد المذيعين.