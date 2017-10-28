السعودية تُجري تغييرًا على صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين

اعتمدت الجهات الحكومية في السعودية إجراء تغييرات في آلية صرف البدلات والمزايا المالية لموظفي المملكة العاملين في القطاع الحكومي، الذي تستهلك رواتب موظفيه جزءًا كبيرًا من ميزانية أكبر بلد خليجي، وفقًا لوسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية، أنها علمت “بأن الجهات المعنية اعتمدت وثيقة موحَّدة، تحدد وتعرِّف وتصنِّف البدلات والمكافآت والتعويضات التي تُصرف لموظفي الدولة”.

وأضافت الصحيفة المقربة من الحكومة، أن لجنة البدلات في وزارة الخدمة المدنية التي تتكون من مندوبين من وزارات وقطاعات حكومية عدة، “كُلِّفت بتصنيف وترميز البدلات والمكافآت والتعويضات؛ وذلك لتوحيد الجهود، ومنع الازدواجية”.

وأوضحت أن وزارة الخدمة المدنية ستُبلّغ بدورها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، بما توصلت إليه اللجنة من تصنيف وترميز للبدلات والمكافآت والتعويضات، كما سيكون من ضمن أعمالها تصنيف ما يُستجد من بدلات ومكافآت وتعويضات يتم إقرارها مستقبلًا.

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان التوجه الجديد سيعني بالضرورة تخفيضًا في قيمة البدلات والمزايا المالية للموظفين، البالغ عددهم نحو مليوني موظف وموظفة، كما لم يصدر توضيح رسمي من وزارات المالية أو الخدمة المدنية حول التغييرات الجديدة.

وأوقفت المملكة صرف جميع البدلات والمزايا المالية لموظفيها العام الماضي، في إطار خطة تقشف أعقبت تهاوي أسعار النفط، قبل أن تعود وتأمر بصرفها مجددًا وبأثر رجعي من تاريخ إيقافها، باستثناء العلاوة السنوية التي ما زال توقف صرفها مستمرًا منذ أكثر من عام.