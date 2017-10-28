حادث جديد لسيدة تقود سيارة في جدة ‎‎السعودية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة السعودية، اليوم السبت، بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين تقود إحداهما امرأة ترافقها ثلاث فتيات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن “الحادث لم ينتج عنه أي أضرار تذكر”.

وقالت المصادر: “إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق بالحادث الذي وقع بين مركبتين، إحداهما نوع ايسوزو بيك أب بقيادة امرأة، على الطريق النازل تقاطع الصفا مع السبعين”.

يشار إلى أن قيادة المرأة المركبة لا تزال مخالفة مرورية، إذ إن الإجراءات الأخيرة التي تسمح للمرأة في المملكة بقيادة السيارات، ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 10/ 10/ 1439 المقبل.