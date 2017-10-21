مباراة الاتحاد والأهلي..‎ نجل الشهيد حسن شويهي يكشف سر تواجده في ديربي جدة (فيديو)

مباراة الاتحاد والأهلي..‎ نجل الشهيد حسن شويهي يكشف سر تواجده في ديربي جدة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تواجد علي، نجل البطل الشهيد حسن شويهي، الذي استشهد مع أربعة آخرين من زملائه خلال الشهر الماضي، أثناء قيامه بواجبه الديني والوطني مع المرابطين من القوات العسكرية السعودية بالحد الجنوبي في قطاع الخوبة، في مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

وتواجد البطل علي لحضور لقاء ديربي جدة ولقاء نجمه المفضل، المهاجم السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي.

هذا وتتجه اليوم السبت أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لمتابعة اللقاء المرتقب بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد، بالجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف مع أندية الباطن والفيصلي والهلال، وفي المقابل يملك الاتحاد في جعبته 8 نقاط يحتل بها المركز السابع.

ويلتقي فريقا الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وقال علي في تصريحات لقناة “إم بي سي برو”: “الحمدلله أنا مبسوط بتواجدي في الملعب وسأبدأ ركلة البداية وأفضل لاعب بالنسبة لي هو عمر السومة، خاصة أني مشجع لنادي الأهلي”.

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