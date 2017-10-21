مباراة الاتحاد والأهلي..‎ نجل الشهيد حسن شويهي يكشف سر تواجده في ديربي جدة (فيديو)

تواجد علي، نجل البطل الشهيد حسن شويهي، الذي استشهد مع أربعة آخرين من زملائه خلال الشهر الماضي، أثناء قيامه بواجبه الديني والوطني مع المرابطين من القوات العسكرية السعودية بالحد الجنوبي في قطاع الخوبة، في مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

وتواجد البطل علي لحضور لقاء ديربي جدة ولقاء نجمه المفضل، المهاجم السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي.

رئيس #الأهلي الأمير فهد بن خالد يلتقي "علي" إبن الشهيد حسن شويهي، ويقدم له هدية خاصة من النادي، إضافةً إلى قميص الفريق pic.twitter.com/hxTD8NGxBg — وطني الرياضي (@WataniSport) October 21, 2017

هذا وتتجه اليوم السبت أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لمتابعة اللقاء المرتقب بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد، بالجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الطفل علي "نجل الشهيد حسن شويهي" صاحب ركلة بداية مواجهة #الاهلي_الاتحاد

يتحدث عن نجومه المفضلين مع @R_mizhar#برو_سبورت pic.twitter.com/xqu6GsQOhw — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 21, 2017

يدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف مع أندية الباطن والفيصلي والهلال، وفي المقابل يملك الاتحاد في جعبته 8 نقاط يحتل بها المركز السابع.

ويلتقي فريقا الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

هكذا بدأت قمة جدة بين #الاهلي_الاتحاد مع الطفل علي و نجميه المفضلين #برو_سبورت pic.twitter.com/CJWiBT9eh4 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 21, 2017

وقال علي في تصريحات لقناة “إم بي سي برو”: “الحمدلله أنا مبسوط بتواجدي في الملعب وسأبدأ ركلة البداية وأفضل لاعب بالنسبة لي هو عمر السومة، خاصة أني مشجع لنادي الأهلي”.