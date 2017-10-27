“ظفر” مكسور يحل لغز مقتل سيدة سعودية على درج منزلها  

تمكنت شرطة محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية من تحديد هوية قاتل مواطنة في العقد الرابع من العمر.

وتلقت الشرطة بلاغا، الثلاثاء الماضي، من ابن الضحية، يفيد بعثوره عليها ملقاة على درج المنزل، وعليها آثار دماء.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، إنه “تم إلقاء القبض على المتهم، وهو مواطن أربعيني وتبين أنه تزوج الضحية مؤخرا، ثم أقدم على جريمته إثر خلاف بينه وبينها، ولاذ بالفرار”، بحسب صحيفة “الرياض”.

وبحسب المصدر “نجحت التحريات في الوصول للمتهم، بعد العثور على آثاره في موقع الجريمة، حيث عثر على ظفر مكسور له وبعض الشعرات منه بجوار جثمان المجني عليها”.

وكشفت التحقيقات أن قاتل السيدة هو الزوج الثالث لها، بعد طلاقها من الأول الذي أنجبت منه 5 أبناء، والثاني وهو عراقي الجنسية.

وأوقفت الشرطة المتهم، تمهيدا لإحالته للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.