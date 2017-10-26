معلم في السعودية يهين طالبًا بوضعه في “حاوية النفايات”

تحقق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية بشكوى ولي أمر طالب ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، اتهم فيها معلما بالسخرية من ابنه والتلفظ له بعبارات غير لائقة، ووضعه في حاوية نفايات داخل الفصل.

وفق صحيفة “سبق” السعودية فإن ولي الأمر ذكر في شكواه، أن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من مشاكل في النطق وتأتأة في الكلام وصعوبة في التعلم، مبينا أنه داوم معه في أول يوم دراسي ودخل برفقته إلى الفصل.

وأضاف أن المدرس استغل ابنه وجعله مثار سخرية زملائه وظل يوجه إليه ألفاظا سيئة وهدده بأن يلبسه “عباية” نسائية، قبل أن يضعه في حاوية نفايات ويجبره على البقاء فيها حصة كاملة.

وبين المتحدث الإعلامي لتعليم جدة أن التحقيق جار في الشكوى، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعلم في حال ثبوت الوقائع التي أدلى بها ولي أمر التلميذ.