هذا ما قالته “صحة جازان” حول معاقبة 3 من منسوبيها تسببوا بطلاق سعودية

أكدت مديرية الشؤون الصحية في جازان السعودية، أنه لم يصلها أي شيء بخصوص ما تم تداوله بشأن صدور حكم قضائي بسجن 3 من منسوبيها 11 شهرا، بعد إدانتهم بالتحرش بممرضة.

وأوضح المتحدث باسم صحة جازان، بحسب صحيفة “عكاظ”، أن المديرية لم تتلق أي خطاب رسمي من الجهات المعنية بشأن الواقعة المذكورة التي تناولتها مواقع محلية.

يذكر أن خبرًا أوردته صحيفة محلية، جاء فيه أن المحكمة الجزائية في جازان أصدرت حكمًا بسجن مدير مستشفى سابق ومدير طبي وفني تمريض 11 شهرا، لإدانتهم بالتحرش بممرضة سعودية والتسبب في طلاقها من زوجها، إلا أن صحة جازان أكدت أنه لم يصلها أي خطاب بشأن هذه الواقعة.