بالفيديو.. القبض على تشكيل عصابي من سعوديين ويمنيين يسرق المسنين

أطاحت القوات الأمنية في المملكة العربية السعودية بـ7 أشخاص، امتهنوا نشل كبار السن.

وذكر الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، أنه بعد عدد من الكمائن المحكمة، تم القبض على 7 مشتبهين، هم مواطنان و 5 يمنيين، أقروا بارتكاب 17 جريمة سرقة وتقاسم الأدوار والمسروقات فيما بينهم.

فيما جرى عرض المتهمين على المجني عليهم فتعرفوا عليهم، وتم إشعار النيابة العامة، وفق موقع “أخبار 24”.

يذكر أن مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع، يرصد أحدهما تعرض مسن للنشل أثناء خروجه من محل تجاري من قبل 3 أشخاص كانوا ينسقون فيما بينهم، في حين رصد الثاني محاولة نشل مسن أثناء دخوله أحد المساجد.