مصادر بالسعودية: الاعتداء على ضحية الزيت المغلي “ليس بسبب زواجه من أخرى”

ذكرت تقارير طبية في المملكة العربية السعودية، أن المواطن الذي تعرض لاعتداء من قبل زوجته بعد أن سكبت عليه زيتًا مغليًا، تعرض لحروق شملت الوجه والرقبة والظهر والذراعين، فيما أكدت أن حالته مستقرة.

بدورها، كشفت مصادر أن المريض كان يعاني من مرض نفسي، وشفي منه بعد العلاج، لكنّ عراكًا اندلع بينه وبين زوجته فسكبت على ظهره الزيت المغلي، نافية ما أشيع حول أن الزوج كان ينوي الزواج بأخرى.

وتحقق الأجهزة المختصة مع الزوجة، بعد أن أُحيلت القضية من شرطة تثليث.

يذكر أن مقطع فيديو كان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سعوديا من محافظة تثليت، يعاني من آلام إثر حروق شملت معظم جسمه، وكان يشكو حينها وهو في ممرات المستشفى من سوء خدمات مستشفى تثليث مطالبًا بعلاجه في مستشفى متخصص؛ ورفعت حينها “صحة بيشة” للجهات المختصة لمحاسبة مصوّر المقطع للتصوير داخل المستشفى، الذي تبين لاحقا أنه “الشقيق الأصغر” للمجني عليه.