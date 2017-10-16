إلقاء القبض على مطلق النار على مراقب “التجارة” في السعودية

تمكنت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية من الإطاحة بمطلق النار على مراقب وزارة التجارة والاستثمار أثناء تأديته عمله بمدينة بريدة قبل 10 أيام.

وإثر تحريات مكثفة، تمكن الأمن من ضبط المتهم، حيث كشف الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، إنه مواطن في العقد الرابع من العمر، مبينًا أن الدافع وراء إطلاق المتهم النار على المفتش يعود إلى خلاف شخصي بينه وبين المجني عليه، وفق موقع “أخبار 24”.

وتم توقيف المتهم بمركز الشرطة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن مراقب الوزارة كان قد فوجئ خلال نزوله من سيارته؛ لتفتيش أحد محال بيع الجوالات ببريدة بشخص ملثم يقود سيارة يطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليسرى.