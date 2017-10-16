الفنانة السعودية مروة محمد تكشف حقيقة انتقالها إلى هوليوود

نفت الممثلة السعودية، مروة محمد، ما تردد من أنباء عن زواجها وسفرها إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

وخرجت مروة عبر مقاطع مصورة في صفحتها “سناب شات” لتنفي ما أشيع، بعد فترة من الصمت، إذ أكدت بشكل حاسم أن الخبر والذي تم تداوله بشكل كبير، أنها لم تتزوج ولم تسافر إلى أمريكا، ولم تقم حتى بتوقيع عقد عمل في هوليوود، مطالبة جمهورها بالكف عن مثل هذه الإشاعات.

وأوضحت، أنه حدث بالفعل وتواصل معها أحد المخرجين الأمريكيين، دون أن تذكر اسمه، وطلب منها المشاركة في فيلم سينمائي تدور أحداثه حول المبتعثات السعوديات في الولايات المتحدة.

وتابعت، أنها عادت وتحدثت للمخرج عن المحظورات والخطوط الحمراء في التصوير معها، لكنه لم يرد عليها ثم اختفى كليا، بعد أن كانت طالبته أيضا بقراءة نص العمل.