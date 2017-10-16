ما حقيقة علاقة الشيخ سليمان الراجحي بإلغاء حفل شيرين في السعودية؟

أكدت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية في المملكة العربية السعودية، أن لا صلة للشيخ سليمان الراجحي بما يتعلق بإلغاء الحفل الغنائي للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، الذي كان مزمعًا تنظيمه في العاصمة الرياض خلال هذا الشهر، لصالح جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وبعد أن لمح ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الشيخ سليمان الراجحي هو من يقف وراء إلغاء حفل الفنانة شيرين، مهددًا هو وعدد من المتبرعين بقطع تبرعاتهم عن الجمعية حال تنظيم الحفل، وأكدت “الراجحي الخيرية” في بيان لها، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة، موضحة أن هيئة الترفيه حددت أسباب الإلغاء.

وسبق أن وجهت هيئة الترفيه بإلغاء حفل الفنانة شيرين، مبينة أن الجهة المنظمة للفعالية لم تتقدم للحصول على الترخيص لإقامة الحفل، وفق موقع “أخبار 24”.