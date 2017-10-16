من هي السعودية التي ستقف أمام نجم هوليوودي في مسلسل لأمازون؟

تشارك الممثلة السعودية، دينا الشهابي، في المسلسل العالمي المقبل لشركة أمازون “جاك ريان”، إلى جانب ممثل هوليوود جون كراسينسكي.

وتنضم الشهابي إلى الموسم الثامن من السلسلة، التي تستمد أحداثها من كتب الروائي توم كلانسي، وتدور أحداث الرواية حول محلل وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه”، الذي يلعب دوره “كراسينسكي”، والذي يحقق في نمط من الاتصالات الإرهابية، بحسب قناة “العربية”.

وستؤدي الشهابي، دور زوجة أحد النشطاء البارزين، والتي تدافع عن أبنائها بشتى الطرق؛ ما يدفعها للسفر إلى أماكن كثيرة.

يذكر أن الممثلة السعودية دينا الشهابي ولدت في دبي، وانتقلت منها إلى نيويورك، وسبق أن حصلت على دور البطولة النسائية في فيلم “أميرة وسام”.