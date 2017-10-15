الملك سلمان يرحب في اتصال مع ترامب بالاستراتيجية “الحازمة” ضد إيران

المصدر: د ب أ

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا مساء السبت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلاله على تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنت عنها واشنطن تجاه إيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان أشاد “بالدور القيادي للإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تدرك حجم تلك التحديات والتهديدات، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران”.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس ترامب أبدى تقديره “لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه وأكد حرص الولايات المتحدة على العمل مع حلفائها لتحقيق الأمن والسلم العالمي”.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.