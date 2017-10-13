الملك سلمان مهنئًا عباس: المصالحة الفلسطينية أثلجت صدور المسلمين

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه، الخميس، بين حركتي فتح وحماس، “أثلج صدور العرب والمسلمين”، مشددًا على أهمية الوحدة بين الفلسطينيين.

جاء هذا في اتصال هاتفي تلقاه سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أطلعه فيه على الاتفاق الموقع بين الحركتين، الخميس في القاهرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إن الملك سلمان “هنأ الرئيس الفلسطيني على هذا الاتفاق الذي أثلج صدور العرب والمسلمين”، مؤكدًا على أن “الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها”.

كما أشاد العاهل السعودي، بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومة بلاده “في الوصول لهذا الإنجاز”.

من جانبه أعرب عباس عن شكره للملك سلمان على “مشاعره النبيلة”، وعبر عن “تقديره للدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة المملكة”.

ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس، اتفاق المصالحة في القاهرة، والذي نص على “تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة”.

وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه سيتوجه “قريبًا”، إلى قطاع غزة، تنفيذًا لاتفاق إنهاء الانقسام.