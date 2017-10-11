السعودية تدعم الصحة اليمنية بـ 12 طنًا من أدوية مكافحة حمّى الضّنك

تسلمت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، 12 طناً من الأدوية الخاصة بعلاج حمى الضنك، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو مركز حكومي سعودي.

وأفادت وكالة “سبأ” الحكومية الرسمية بأن شحنة الأدوية مخصصة لمنطقة وادي حضرموت ومحافظة شبوة، جنوبي البلاد.

وأوضحت أن الشحنة تحتوي على 1328 عبوة من الأدوية المكونة من محاليل وريدية ومستلزمات طبية لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية في المديريات المستهدفة في المناطق المذكورة.

وتسلم مكتب الصحة في وادي حضرموت 581 عبوة، في حين تسلم مكتب الصحة في محافظة شبوة 747 عبوة.

وأعرب الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم الأحمدي، ومدير عام مكتب الصحة في وادي وصحراء حضرموت هاني العمودي، عن امتنانهما من المنحة المقدمة من المركز السعودي.

من جانبه، قال ياسر باهشم مدير مشروع حمى الضنك في مؤسسة العون للتنمية، وهي مؤسسة يمنية خاصة والشريك المنفذ للمشروع، إن تلك الأدوية تأتي ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك، والمؤلف من 4980 عبوة من المحاليل الوريدية بقيمة 387 ألف ريال سعودي سيتم توزيعها على المحافظات الست المستهدفة.

كما لفت إلى أنه يتم الترتيب لتسليم باقي الشحنات للمحافظات.

وفي مارس/ آذار الماضي، دشن مركز الملك سلمان مشروع مكافحة حمى الضنك في اليمن، وهو يستهدف أكثر من 10 ملايين شخص في ست محافظات يمنية هي حضرموت الساحل، وادي حضرموت، شبوة، تعز، لحج، عدن والحديدة.