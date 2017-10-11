بالفيديو.. العُمانيون يستقبلون المفكر السعودي علي الهويريني بحفاوة

استقبلت سلطنة عمان ،الشاعر والمخرج السينمائي السعودي، علي الهويريني، بحفاوة ،بعد حلوله ضيفًا عليها، للمشاركة في موسم السلطنة الثقافي.

وحل الهويريني ضيفًا على برنامج “ضيوف عمان”، يوم الثلاثاء، كما ألقى محاضرة “رسالة المسرح”، في مسرح الكلية التقنية بالخوير، أمس الأربعاء.

واحتفى العمانيون بالأديب السعودي عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #علي_الهويريني_في_عمان، حيث رحب “سمو الضمير” بالهويريني: “أتابع ما يطرح على قنوات التواصل ،ويشدني كثيرًا نقده المباشر والمهذب ،وأخشى عليه صراحته بكل حال حللت ضيفًا مكرمًا دكتور”.

ضيف البرنامج الشاعر السعودي علي الهويريني

أرجو أن تستمعوا هذا الموسم من مشاهدة حلقات برنامج #ضيوف_عمان #علي_الهويريني_في_عمان pic.twitter.com/brWtDdDNfU — عادل الكاسبي (@gssas29) October 10, 2017

وأشاد به “ناصر الجهوري”: “كي نتعلم أبجديات اللغة لعربية بعد كلام الله المنزل ،علينا بفصاحة هذا الأديب ،لأنه ينطق عذب الكلام به كم من العبر والحكم”.

وعلقت “منى المنذري”: “أهلًا وسهلًا بالشاعر الكبير ،والأديب القدير #علي_الهويريني_في_عُمان استضافته إضافة قيّمة للساحة الأدبية والثقافية في عُمان”.

من أروع الكلمات في حب الوطن،

عندما تخرج الكلمات من القلب لتعانق القلوب.

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أهلا وسهلا بالمبدع #علي_الهويريني_في_عمان وبين أهله وإخوته. ???? pic.twitter.com/mtLNofoarv — م. فهد الفهديⓞⓜ (@nooroman77) October 10, 2017

ويعرف عن الشاعر والمخرج علي الهويريني نقده الصريح دون مجاملة، حيث عُرف عنه هجومه على الوسط الفني السعودي، كما وصف في تصريحات سابقة لقناة “العربية”، الإعلام العربي، بأنه “باهت” وأطبق على الفكر.

يذكر أن علي الهويريني، من مواليد 1945، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الإخراج السينمائي من هوليوود.