بالفيديو.. العُمانيون يستقبلون المفكر السعودي علي الهويريني بحفاوة

بالفيديو.. العُمانيون يستقبلون المفكر السعودي علي الهويريني بحفاوة

المصدر: إرم نيوز

استقبلت سلطنة عمان ،الشاعر والمخرج السينمائي السعودي، علي الهويريني، بحفاوة ،بعد حلوله ضيفًا عليها، للمشاركة في موسم السلطنة الثقافي.

وحل الهويريني ضيفًا على برنامج “ضيوف عمان”، يوم الثلاثاء، كما ألقى محاضرة “رسالة المسرح”، في مسرح الكلية التقنية بالخوير، أمس الأربعاء.

واحتفى العمانيون بالأديب السعودي عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #علي_الهويريني_في_عمان، حيث رحب “سمو الضمير” بالهويريني: “أتابع ما يطرح على قنوات التواصل ،ويشدني كثيرًا نقده المباشر والمهذب ،وأخشى عليه صراحته بكل حال حللت ضيفًا مكرمًا دكتور”.

وأشاد به “ناصر الجهوري”: “كي نتعلم أبجديات اللغة لعربية بعد كلام الله المنزل ،علينا بفصاحة هذا الأديب ،لأنه ينطق عذب الكلام به كم من العبر والحكم”.

وعلقت “منى المنذري”: “أهلًا وسهلًا بالشاعر الكبير ،والأديب القدير #علي_الهويريني_في_عُمان استضافته إضافة قيّمة للساحة الأدبية والثقافية في عُمان”.

ويعرف عن الشاعر والمخرج علي الهويريني نقده الصريح دون مجاملة، حيث عُرف عنه هجومه على الوسط الفني السعودي، كما وصف في تصريحات سابقة لقناة “العربية”، الإعلام العربي، بأنه “باهت” وأطبق على الفكر.

يذكر أن علي الهويريني، من مواليد 1945، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الإخراج السينمائي من هوليوود.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً