بالفيديو.. “المعلم المطعون” بالسعودية يكشف أمرًا غريبًا حدث في مركز الشرطة

روى المعلم السعودي، مشرع البقمي، الذي تم الاعتداء عليه من قبل أحد الطلاب بالطعن ،شرق العاصمة الرياض، أمرًا غريبًا لاحظه أثناء وجوده في مركز الشرطة، حيث قدم البلاغ.

وعبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، ذكر البقمي في مداخلة هاتفية، أنه وجد قبله في مركز الشرطة، 4 معلمين آخرين، وفوجئ بأنهم وبدورهم كانوا بصدد تقديم بلاغات اعتداءات من طلاب.

ولفت البقمي إلى أن جميع حوادث الاعتداء على المعلمين ،حدثت بالتزامن مع الاعتداء عليه، وقد جاؤوا جميعًا للشرطة للشكوى، مضيفًا أن الاعتداءات حدثت بين المغرب والعشاء من نفس اليوم.

وأبدى البقمي أسفه ؛لعدم وجود تشريعات تردع مثل هذه الاعتداءات، حيث أن عقوبتها لا تتجاوز عدة أشهر، وهو سبب تفشي هذه الظاهرة.

وقال في مداخلته، إنه تولى بنفسه توكيل محامٍ خاصٍ ؛للدفاع عنه ولمتابعة القضية بالدوائر المختصة، مشيرًا إلى أن تكاليف المحامي فوق طاقته، وشاكرًا مدير تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع ،وعدد من مسؤولي التعليم لزيارتهم له ،واهتمامهم بقضيته ومتابعتها بشكل مكثفٍ.