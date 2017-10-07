كشف تفاصيل بشأن واقعة اعتداء طلاب في السعودية على معلّمهم قبيل “يوم المعلم” (صورة)

تعرّض معلم مدرسة في الرياض لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص أثناء خروجه من باب مدرسته في اعتداء تزامن مع حلول “يوم المعلم” المخصص للاحتفاء به وتكريمه، على الدور الحيوي في تربية الفئات الناشئة.

وقال المعلم “مشرع القرني”:”من قام بالاعتداء عليَّ هم ثلاثة أشقاء في الثلاثينات من العمر، وكانوا “ملثَّمين، وهاجموني بغتةً من جهة الظهر”.

وأضاف: “كانت معهم أسلحة بيضاء، لكنني استطعت مقاومة أحدهم، وتمكنت من فكّ لثامه، حتى تبيَّنت ملامحه”، مشيراً إلى أنه سبق أن شاهده قبل ذلك وهو يتردد على المدرسة ليأخذ إخوته”.

وأوضح:”لم أكن أعرف اسمه، فسجّلت في بلاغي أنه شقيق لأحد طلاب الصف الثاني، والحمد لله تحرّكت الجهات المختصة بسرعة للتعامل مع الأمر”.

وقال إنه “لا يعرف سبب الاعتداء عليه، خاصةً أنه سبق ودرَّس شقيقًا للمعتدين يدرس حالياً في الثانوية”.

وتابع:”من قام بالإبلاغ عن المعتدين هو والدهم الذي شهد بأخلاقي أمام الجهات المختصة”.

وبحسب صحيفة “عاجل” السعودية، عبّر المعلم “القرني” عن امتنانه لوزير التعليم أحمد العيسى الذي هاتفه واطمأن عليه، مشيراً إلى أنه تلقّى اتصالات كثيرة من زملائه المعلمين الذين أكدوا تضامنهم معه.

وكان المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”وزير التعليم يتابع موضوع الاعتداء على المعلم مع الجهات الأمنية”.

وأضاف العصيمي، أن وزير التعليم أجرى اتصالًا بالمعلم الذي تعرض لاعتداء بعد خروجه من المدرسة، واطمأن خلال المكالمة على حالته الصحية، وأكد له متابعة موضوع الاعتداء عليه مع الجهات الأمنية.

وقال “القرني” إن اتصال كل من الوزير ومدير تعليم الرياض عبدالله المانع، أدخل السرور على قلبه، لاسيما بعد علمه أن جهات كبرى تتابع القضية، مضيفاً أنه لا يرضى أن يتعرّض زميل له لمثل هذا الموقف.

ويعمل “القرني” في التعليم منذ 9 سنوات، ولم يسبق له التعرض لأي مشاكل بشهادة جميع زملائه.